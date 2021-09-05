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İstanbul için saat verildi! Çok fena geliyor sıcaklık 6 derece birden düşecek

İstanbul için saat verildi! Çok fena geliyor sıcaklık 6 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dahil birçok il için saat verip sağanak yağış uyarısı yaptı. Ayrıca yağışla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 derece altında seyredeceği belirtildi. İşte il il hava durumu...

İstanbul için saat verildi! Çok fena geliyor sıcaklık 6 derece birden düşecek

Meteorolojiden, İstanbul'da dahil birçok ilde öğle saatleri itibariyle sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı geldi. Ayrıca yağışla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 derece altında seyredeceği belirtildi.

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İstanbul için saat verildi! Çok fena geliyor sıcaklık 6 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçecek. 

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İstanbul için saat verildi! Çok fena geliyor sıcaklık 6 derece birden düşecek

Marmara ve Karadeniz kılıları dışındaki diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağış olan yerlerde yağışla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 derece altında seyredeceği belirtildi.

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İstanbul için saat verildi! Çok fena geliyor sıcaklık 6 derece birden düşecek

Marmara Bölgesi'nde hava durumu

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

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