İstanbul için saat verildi! Çok fena geliyor sıcaklık 6 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçecek.