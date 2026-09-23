İstanbul için kritik saat verildi: AKOM uyardı, sağanak felç etmeye geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, megakentte bugün serin ve yağışlı bir havanın hâkim olması beklenirken, termometrelerin de mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM tahminine göre yağışlar saat 11.00’e doğru yeniden etkisini artıracağı, saat 16.00 sıralarında ise bölgeyi terk etmeye başlayacak.

Günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında olması beklenirken, akşam sıcaklığının 15, gece sıcaklığının ise 14 dereceye gerileyeceği tahmin edildi.

YAĞIŞ MİKTARI 10-30 KİLOGRAM ARASINDA

Kentte nem oranının yüzde 65 ile 95 arasında değişmesi bekleniyor. Rüzgarın yıldız yönünden sert, zaman zaman kuvvetli şekilde saatte 10-40 kilometre hızla eseceği tahmin edildi.

AKOM, yağış miktarının metrekare başına 10 ila 30 kilogram arasında olacağını bildirdi. Deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece civarında olması bekleniyor.

PERŞEMBE VE CUMA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Haftalık tahmine göre İstanbul’da 24 Eylül Perşembe ve 25 Eylül Cuma günleri az bulutlu ve açık hava beklenirken yağış öngörülmedi. Sıcaklığın perşembe günü 13-21, cuma günü ise 14-22 derece arasında seyredeceği tahmin edildi.

26 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava beklenirken sıcaklığın 16-24 derece arasında olacağı belirtildi. Yağış miktarının 1-3 kilogram arasında olması öngörüldü.

PAZAR GÜNÜ SAĞANAK GERİ DÖNECEK

İstanbul’da 27 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 16-20 derece arasında seyredeceği, yağış miktarının ise 10-20 kilogram arasında olacağı tahmin edildi.

Gök gürültülü sağanağın 28 Eylül Pazartesi ve 29 Eylül Salı günü de sürmesi bekleniyor. Pazartesi 3-7, salı ise 3-10 kilogram arasında yağış öngörülüyor.