İstanbul için korkutan görüntü! Su kaynağının rengi değişti
İSTANBUL Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka göreni endişeye düşürdü. İşte içme suyu ihtiyacının da karşılandığı barajdan objektiflere yansıyanlar.
İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil renk dikkat çekerken su ihtiyacını barajdan karşılayan bölge halkı, tedirginliğe kapıldı. Öte yandan yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan böyle görüntülendi.
Elmalı Barajı, İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilmişti.
2 yıl önce bakıma alınmıştı: Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası işte bu manzaralar ortaya çıktı. Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı.
Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti.