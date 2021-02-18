İstanbul için korkutan deprem araştırması! Kaç bina yıkılacak?

"İKİ KATINA ÇIKACAK"

Polat, "İstanbul genelinde yapacağımız inceleme çalışmalarında bugüne kadar bilinen, hasar görecek bina sayısının en iyimser rakamla iki katına çıkacağını öngörüyoruz. 2000 yılı öncesinde İstanbul'da yapılmış yapı stoku da 790 bin olarak görülüyor" diye konuştu.

48 BİN BİNANIN AĞIR HASAR ALMASI BEKLENİYOR

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul'da 1,16 milyon binanın bulunduğunu, İstanbul'daki binaların beşte birinin olası depremde kullanılamaz hale geleceğini, bir kısmının göçme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Olası 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre 48 bin binanın ağır hasar almasının beklendiğini, göçme riskinin de bu binalarda olmasının öngörüldüğünü dile getiren Kahraman, içme suyu, atık su, doğal gaz noktalarında da olası büyük bir depremde hasarlar beklediklerini anlattı.