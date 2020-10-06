İstanbul için flaş uyarı! Perşembe ve cuma günleri İstanbul'a dolu yağacak
İSTANBUL'da havalar mevsim normallerinin üzerinde sıcak. Ancak uzmanlardan flaş uyarı geldi. Sıcaklık hemen düyecek ve perşembe ile cuma günü İstanbul'da dolu yağışı etkili olacak.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini vurguladı. Özellikle perşembe ve cuma günü İstanbul'da dolunun etkili olabileceği uyarısı yapıldı. İstanbul'da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı, perşembe ve cuma günü daha etkili olabilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca'nın İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var" dedi.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından önümüzdeki günlerde yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini vurguladı. İstanbul'da özellikle Çamlıca ve çevresindeki ilçelerde dolu yağışı, Perşembe ve Cuma günü daha etkili olabilir.
Dolu, fırtına hortum oluşabilir...
Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek şöyle devam etti: "Trakya'dan sokulmaya başlıyor öncelikle, beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir'e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey'den bir soğuk hava geliyor."