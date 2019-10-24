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İstanbul Havalimanı’nda seyir halindeki VIP araç alev alev yandı

İstanbul Havalimanı’nda giden yolcu kısmına doğru seyir eden VIP araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yanan aracın freninin boşaldığını gören trafik polisi ekiplerinin yolu keserek aracı durdurması olası bir faciayı önledi. Polis ekiplerinin yanan aracı durdurma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay saat 10.30 sıralarından İstanbul Havalimanına giden yolcu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre giden yolcu girişine doğru seyreden Beser Kuzu idaresindeki 59 TR 600 plakalı VIP araç, bir anda bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Aracın yanmaya başladığını gören çevredeki görevliler itfaiye ekiplerine haber verirken Havalimanı girişinde bulunan polis ekipleri aracın yandığı yolu keserek yaya ve araç trafiğine kapattı.

Polis aracı olası bir faciayı önledi

Freni boşalan VIP araç yokuştan aşağıya kaydı. Kayarak kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araç yol üzerinde bulunan trafik polisi aracına çarparak durabildi. Trafik polisi aracının ön kısmı da tamamen yanarken, VIP araç araç kullanılamaz hale geldi. Araç içerisinde bulunan trafik polisi ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. VIP araç araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yanan araçların kaldırılması sırasında Havalimanı içerisinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir süre trafik oluşan yolda araçların kaldırılması sonucu akış normale döndü. Polis ekiplerini olayla ilgili inceleme başlattı.

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