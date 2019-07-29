İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıktı! Skandal kaçakçılığın değeri 8 buçuk milyon lira
İstanbul Havalimanı'na yapılan operasyonda, Asya ülkelerinde şifalı olduğuna inanılan ancak nesli tükenmekte olan pangolinlere ait 'pul' ele geçirildi.
Sorumluluk bölgesine getirilen eşyalara ilişkin, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı.
Ekipler, basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirerek, şüpheli gördüğü bir sandığı inceleme altına aldı. Sandıktaki kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine haber verdi.
Ticareti yasaklanan Pangolin pulları çıktı: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, iki ayrı depoda bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemede, sandıktakilerin nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolin pulları olduğu belirlendi.
Asya'da 3 milyon dolar: Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen pangolin pullarının Türkiye'deki piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 500 bin lira olduğu, pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği belirtildi.
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen pangolin pullarının görüntüsü