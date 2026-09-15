İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül’de uçakla Meksika’nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı’na gelen yolcudan şüphelendi.

Kolombiya vatandaşı olduğu tespit edilen yolcu, gümrüğe tabi eşyası olmadığını belirtip yeşil alandan geçerek Türkiye’ye giriş yaptı.

Gümrük ekiplerince terminalde durdurulan yolcunun valizinde yapılan aramada 23 paket halinde 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Görüntüleri inceleyen ekipler, uyuşturucu kuryesi olduğu düşünülen yolcuya yardım ettiği değerlendirilen 2 kişinin de pilot kıyafetiyle havalimanından ayrıldıklarını tespit etti.

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Pilot kıyafeti giyen 2 şüpheli ise aranıyor.