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İstanbul Havalimanı’nda geçirildi! Trump korona olunca kullanmıştı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan, cam şişe içerisinde 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi.

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Edinilen bilgilere göre; İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 'Risk Analiz Timi'ne bağlı polis ekipleri, geçen salı günü Özbekistan’ın başkenti Taşkent'ten gelen iki kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Yolcuları terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, bavulları kontrol edilmesi için 'X-Ray' cihazından geçirdi. Yapılan kontrollerde flakon adı verilen cam şişe içerisinde her biri 100 miligram olan 23 adet ilaç tespit edildi.

Ayrıca bavullarda koronavirüs ilacının yanı sıra 13 karton elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara da tespit edildi. Başta ilaçlar olmak üzere yakalanan tüm kaçak ürünlere el konuldu. Hakkında yasal işlem başlatılan yolcuların, beraberlerinde getirdikleri koronavirüs ilaçlarını İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine beraberinde getirdiklerini ve onlara teslim edeceklerini söyledikleri öğrenildi.


ABD Başkanı doktorları tarafından açıklanmıştı
ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar bizzat doktorları tarafından açıklanmıştı. Bu ilaçlar arasında 'remdesivir' de olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

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