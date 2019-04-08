İstanbul Havalimanı'na ilçelerin taksi ücretleri ne kadar 230 TL'ye kadar çıkıyor
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanmasının ardından uçuş seferleri başlarken, yeni havalimanına gitmek için taksilerin ilçelere göre fiyat tarifeleri de belli oldu.
Büyük bir titizlikle sürdürülen taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda artık tüm uçuşlar başladı. İçerisi bir havalimanının yanı sıra çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir eğlence merkezine de dönüşen devasa yapıya nasıl gidileceği ise merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere Arnavutköy ilçesinin sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na otobüs seferleri düzenlenmeye başlamıştı. Peki ama taksi ile gitmek isteyenler ne kadar ücret ödeyecek?
İstanbul Havalimanı'na ulaşmak için havalimanı servislerinin sefer saatleri belli olurken, ilçelere göre taksi tarifeleri de açıklandı. Yoğunluğun her geçen gün arttığı havalimanına taksi ile gitmek isteyenler, bulunduğu bölgeye göre en az 70, en fazla ise 230 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.
Ancak belirlenmiş olan ücretler, trafik akışına ve yol durumuna göre de değişkenlik gösterebilecek. Bu fiyatlar, tahmini ulaşım süresi olarak belirlenen 1 saate göre hesaplandı. İşte ilçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...
4. Levent - 100 TL
Alibeyköy - 90 TL
Ataşehir - 150 TL
Avcılar - 140 TL