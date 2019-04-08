İstanbul Havalimanı'na ilçelerin taksi ücretleri ne kadar 230 TL'ye kadar çıkıyor

Büyük bir titizlikle sürdürülen taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda artık tüm uçuşlar başladı. İçerisi bir havalimanının yanı sıra çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir eğlence merkezine de dönüşen devasa yapıya nasıl gidileceği ise merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere Arnavutköy ilçesinin sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na otobüs seferleri düzenlenmeye başlamıştı. Peki ama taksi ile gitmek isteyenler ne kadar ücret ödeyecek?