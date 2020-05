İstanbul Havalimanı avantaja döndü! Dünyada uygulayabilecek başka bir havalimanı yok

İstanbul Havalimanı Ceo’su Kadri Samsunlu, havalimanının yapımından bugüne kadar olan süreçte herkesin havalimanının büyüklüğünü eleştirdiğini, ancak Covid-19 sürecinde büyük ve geniş havalimanlarının diğer havalimanlarına göre en büyük avantaja sahip olduklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı Ceo’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın yeni normale geçişte hangi önlemler alındı? İstanbul Havalimanı Covid-19 sonrası döneme nasıl hazırlanıyor? Sağlıklı seyahat için nasıl çalışmalar yapıldı? Sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Terminalde ne tür yeni uygulamalar hayata geçecek? gibi normalleşme sürecinde ne çok merak edilen soruları yanıtladı.

Yolculara güven oluşturmalıyız

Korona bir sağlık krizi. Havacılık bunu ebolada, domuz gribinde, veya sarsta yaşadı ama bu boyutta ilk kez yaşıyor. Ciddi anlamda da güven oluşturulmasına ihtiyacımız var. Hem havalimanları olarak hem havayolları olarak. İstanbul Havalimanı olarak çok kapsamlı uygulamalar yaptık. Bizim işimizin içinde olan her paydaşı da bu sürecin içine katarak yolculara ihtiyaç duydukları güveni oluşturacak önlemleri hayata geçirdik.

Havalimanı ulaşımında ne gibi önlemler alındı?

Havalimanına gelişlerde taksi ve otobüslerde sosyal mesafe sağladık. Taksilerde öndeki şoförle yolcu arasına bir branda gererek teması kestik. Ayrıca taksiler günlük dezenfekte ediliyor. Araçlarda el dezenfektanı bulundurmak zorunluluk haline getirildi. Otobüslerde ise her sırada bir kişi oturuyor. Sosyal mesafe korunuyor. Her gün dezenfekte işlemi otobüslerde de yapılıyor. Ve en önemlisi de yolcuların her istedikleri anda onlara hizmet veren personel çalışıyor.

Havalimanına steril bir giriş sağlanıyor

Havalimanına girişlerde ise bir paspas bulunuyor. Yolcular buna basarak terminale giriş yapıyorlar. Çünkü koronavirüs ayakkabıların altından da transfer olabiliyor. Havalimanına steril bir giriş sağlanıyor. Bu uygulama her kapıda olacak ve yolcu bu paspaslara basmadan içeri giremeyecek. İçeriye girdikten sonra sizi bir termal kamera karşılıyor. Bu termal kamerada vücut sıcaklığınızı ölçüyor. Eğer sıcaklığınız 37,5’un üstündeyse sistem alarm veriyor. Bu yolcuları ayırıyoruz. Burada bulunan bekleme odalarına alıp diğer yolcularla temasını kesiyoruz. Daha sonra Hudutlar ve Sahiller Sağlık Müdürlüğü’ndeki doktorlar gelip kişiyle alakalı karar veriliyor. Böylece sıkıntılı yolcular diğer yolculardan ayrılıyor.

X-RAY geçişlerinde fiziksel temas en son konu olacak

Ondan sonra x-ray cihazları geliyor. Burada çalışan personelimiz yolcularla yakın temasta oldukları için siperlik, maske, eldiven takıyorlar ayrıca sosyal mesafeyi korumak için yerlerde uyarı yapışkanları bulunuyor. Bu yapışkanlar havalimanın her yerinde mevcut. Yolcunun gideceği her alanda bu tarz işaretlemeleri, yönlendirmeleri koymuş durumdayız. X-ray geçişlerinde fiziksel temas en son konu olacak.

Onun öncesinde bizin dış hatlar ikinci güvenlikte bulunan body scanner uygulamamız bulunuyor. Bu makinalardan ön girişe de koymak istiyoruz. Bu şekilde personelimiz yolcuya el temasında bulunmayacak. Dünyadaki havalimanlarından farklı olarak iki güvenlik geçişi olan ülkeyiz biz. Bu x-ray geçişlerindeki en önemli konu da bagaj temizliği. Herkesin ellediği ekipmanlar. Bunları da personelimiz tek tek temizliyor. Eğer havalimanı çok yoğun olursa ikinci plan olarak ultraviyole hijyen sistemine geçeceğiz. Bantlarımızın, tepsilerimizin üretici şirketiyle görüştük 7-10 gün içinde bu sistemi de kurabileceğimizin onayını aldık. Havalimanında bulunan ATM’ler için de siperlikler koyduk.