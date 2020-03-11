İstanbul halkı maske takmaya başladı maske koronavirüsten alarmı

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş," Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" dedi.