İstanbul Hadımköy'de TIR'ların kar çilesi sürüyor: Parklara giremiyoruz
İSTANBUL Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR şoförleri yolların açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.
İSTANBUL'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı.
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Kar nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı.
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Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor.
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Hadımköy gişelere yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler yolların açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.
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