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İstanbul Hadımköy'de TIR'ların kar çilesi sürüyor: Parklara giremiyoruz

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Hadımköy'de TIR'ların kar çilesi sürüyor: Parklara giremiyoruz

İSTANBUL Hadımköy'de kar nedeniyle yolda kalan TIR'ların yol kenarındaki bekleyişleri günlerdir sürüyor. TIR şoförleri yolların açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

İstanbul Hadımköy'de TIR'ların kar çilesi sürüyor: Parklara giremiyoruz

İSTANBUL'da pazartesi günü bastıran kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanmış ve sürücüler mahsur kalmıştı.

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İstanbul Hadımköy'de TIR'ların kar çilesi sürüyor: Parklara giremiyoruz

Kar nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı.

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İstanbul Hadımköy'de TIR'ların kar çilesi sürüyor: Parklara giremiyoruz

Ancak Hadımköy'de TIR'ların yol kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor.

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İstanbul Hadımköy'de TIR'ların kar çilesi sürüyor: Parklara giremiyoruz

Hadımköy gişelere yakın noktalarda yol kenarları ile ara sokaklara TIR'larını park ederek bekleyen şoförler yolların açılmasına rağmen kar nedeniyle yük depoları ile TIR parklarına giremediklerini belirtti.

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