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İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

Güngören'de demir korkuluklara çarpan servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı, seferler aksadı.

İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

Abdi İpekçi Caddesi Merkez Mahallesi'nde seyir halindeki 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tramvay yoluna devrildi.

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İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri bir süre Güngören İstasyonu'ndan yapıldı.

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İstanbul Güngören'de servis aracı tramvay yoluna devrildi

Minibüsün çekilmesinin ardından tramvay ve yol trafiğe açıldı.

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