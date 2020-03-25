İstanbul Güngören'de semt pazarında koronavirüs tedbirlerine uyulmadı
İSTANBUL Güngören'de kurulan semt pazarında koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulmadı. 65 yaşın üzerindekiler alışveriş için sokağa çıkarken, vatandaşlar tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçerek aldı. Virüse rağmen pazar alanında yoğun kalabalık oluştu.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.
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Bu kapsamda semt pazarlarında tezgahtarlara maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşın da meyve ve sebzeyi seçerek alması yasaklandı.
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Güngören'de dün kurulan semt pazarında koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyulmadığı görüldü.
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65 yaşın üzerindeki vatandaşlar alışveriş için sokağa çıkıp pazara geldi.
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