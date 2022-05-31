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İstanbul Galata'da dehşet anları! Oraklı genç tinerle kendini yaktı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu Galata Kulesi meydanında eline plastik orak alan bir kişi tinerle kendini yaktı. Gencin alev topuna döndüğü o dehşet anları kameralara yansırken vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL Beyoğlu Galata Kulesi meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe verdi. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna döndü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yaktıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alındı.

İstanbul Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada saat 18.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi yakınında Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı A.C.T.P. adlı kişinin üzerine döktüğü yanıcı maddeyle kendisini yakma teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülerek sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen kişinin tedavisine devam edildiği aktarılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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