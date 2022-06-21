İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmek zammı açıklaması

İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da en son ve geçerli olan tarifeye göre 210 gram ekmeğin 3 TL, 1.000 gram ekmeğin 14,28 TL olduğunu bildirdi.

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Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki ekmek tarifesine ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilere karşın kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğunu belirtti.

İstanbul'da en son ekmek tarifesinin 11 Mart 2022'de belirlendiğini ve yeni bir tarifeye henüz onay verilmediğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da en son ve geçerli olan tarife 11 Mart 2022 tarihinde, 210 gram ekmek 3 TL, 1.000 gramı 14,28 TL olacak şekilde belirlenmiştir. O tarihten bugüne kadar ilimizde tarife değişikliğine yönelik yeni bir karar alınmamış ve kamuoyunda bahsi geçen fiyatlarda bir tarifeye onay verilmemiştir. 210 gram ekmeğin 4 TL olması yönündeki talebimiz de Ekmek Fiyatlarına İlişkin Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu'nca uygun bulunmuş, tarifenin geçerli olması için ilgili kurumlar tarafından onay beklenmektedir."