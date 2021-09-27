İstanbul Filarmoni Derneği’nde skandal taciz! Adet döngünü bile bileceğim

Asansörde sıkıştırdı

Dilacan Özçelik, yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Kendisi ile dernek sebebi ile önceden tanışıklığımız vardı. Dolayısıyla benim tarafımdan bir güven de söz konusuydu. Süreç bana her fırsatta beni diğer çalışanlarından ayrı tuttuğunu söylemesiyle başladı ve devamında ne kadar güzel olduğuma yönelik iltifatlarla devam etti."