İstanbul Filarmoni Derneği’nde skandal taciz! Adet döngünü bile bileceğim
İstanbul Filarmoni Derneği’nin yeni çıkacak müzik dergisi için editör olarak işe başlayan Dilacan Özçelik, Dernek Başkanı Atilla Tuna tarafından taciz edildiğini iddia etti. Dilacan Özçelik, Tuna’nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve adet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü.
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Dilacan Özçelik (24), 16 Ağustos’ta İstanbul Filarmoni Derneği’nde (İFD) yeni çıkacak müzik dergisinin editörü olarak işe başladı. Dilacan, iddiasına göre, daha önceden tanıştığı evli ve 3 çocuk babası olan Dernek Başkanı Atilla Tuna’nın tacizine uğradı. İşten ayrılan Dilacan, Atilla Tuna hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan şikâyetçi oldu. İddiaların hedefindeki Atilla Tuna salı günü açıklama yapacağını söyledi.
Asansörde sıkıştırdı
Dilacan Özçelik, yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Kendisi ile dernek sebebi ile önceden tanışıklığımız vardı. Dolayısıyla benim tarafımdan bir güven de söz konusuydu. Süreç bana her fırsatta beni diğer çalışanlarından ayrı tuttuğunu söylemesiyle başladı ve devamında ne kadar güzel olduğuma yönelik iltifatlarla devam etti."
"Dokunmalar ve sarılmalar ilk başladığında herhalde tanışıklığımıza istinaden böyle davranıyor diye düşündüm fakat bir akşam mesaiden dönerken restoranın asansöründe sıkıştırmasına kadar vardı. Bu kadar samimi olmaktan hoşlanmadığımı kendisine ilettikten birkaç gün sonra ‘Seninle çalışabilmemiz için bazı şartlarım var’ diyerek bir konuşma gerçekleştirdi benimle."
Önceleri çalışmama övgüler yağdırırken bu olaylardan sonra çok eksik olduğumu her fırsatta dile getirmeye başladı. Beni harika bir Editör yapabileceğini fakat her söylediğini yapmak zorunda olduğumu söyledi."