İstanbul fethinin başladığı yerde 10 yıllık restorasyon bitti! Halkın ziyaretine açılacak

Kültür dünyasına büyük bir miras bırakacaklarını belirten Keskin, “İç ve dış sur restorasyonu tamamlandı. Burada büyük bir tarih var, İstanbul için çok kıymetlidir. Aydos Kalesi uzun yıllar kaderine terk edilmişti. Burayı yeniden canlandırıp başta halkımıza sonra kültür dünyamıza büyük bir miras bırakmak istiyoruz. Doğal zenginlikler ve çevrenin korunması çok kıymetlidir. " diye konuştu.