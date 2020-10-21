İstanbul fethinin başladığı yerde 10 yıllık restorasyon bitti! Halkın ziyaretine açılacak
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunan tarihi Aydos Kalesi’nin 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı.
Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11 ve 12’nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Aydos Kalesi’nin restorasyonu tamamlandı, çevre düzenlemesi başlatılıp, turizme kazandırılacak. Aydos Kalesini tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ‘İstanbul’un fethinin başladığı yer’ olarak tanımlamıştı.
Tarihi kaleyi ziyaret eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin burada yaptığı açıklamada, restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi’nin çevre düzenlemesiyle ilgili hazırlanan projenin ön hazırlık çalışmalarının bittiğini söyledi.
Projeyi inceleyen Keskin, bisiklet yolları, seyir mekanları ve dinlenme alanlarıyla uluslararası kültür mirasının İstanbullulara kazandırılacağını vurguladı.
Kültür dünyasına büyük bir miras bırakacaklarını belirten Keskin, “İç ve dış sur restorasyonu tamamlandı. Burada büyük bir tarih var, İstanbul için çok kıymetlidir. Aydos Kalesi uzun yıllar kaderine terk edilmişti. Burayı yeniden canlandırıp başta halkımıza sonra kültür dünyamıza büyük bir miras bırakmak istiyoruz. Doğal zenginlikler ve çevrenin korunması çok kıymetlidir. " diye konuştu.