İstanbul Fatih'te kaldırımda bekleyen adam bacağından vuruldu
İSTANBUL Fatih'te arkadaşıyla kaldırımda bekleyen bir kişi, arkasından gelen saldırgan tarafından silahla bacağından vuruldu. Şüphelinin şahsı vurduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Fatih Millet Caddesi Çakırağa Cami Sokak'ta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, kaldırımda arkadaşıyla birlikte bekleyen Mesut T., arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırına uğradı.
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Yakın mesafeden bacağından vurulan Mesut T., yere yığılırken; kimliği öğrenilemeyen saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
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Olay sonrası Mesut T.’nin yanında bulunan arkadaşı, yaşadığı şoku atlatarak polis ve sağlık ekiplerini aradı.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.
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