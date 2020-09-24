İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşların hafriyat ve kamyon isyanı
İSTANBUL trafiğinde kural ihlali yaparak seyreden hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor. Eyüpsultan ilçesine bağlı Ağaçlı köy yolunda hızla giden kamyonların molozlarını da plaja yakın bir alana boşaltması nedeniyle deniz kahverengiye dönmüş durumda. Kamyonların yolda hızla ilerlemesi ve Ağaçlı plajının son durumu havadan da fotoğraflandı.
İSTANBUL'da özellikle Eyüpsultan ilçesine bağlı Ağaçlı köy yolunda bazı noktalarda 40 kilometreye kadar düşen hız sınırına çok sayıda kamyon şoförü uymuyor.
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Çevre sakinleri, otobanda aşırı hızla giden kamyonlardan şikayetçi.
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Ayrıca hafriyat kamyonlarının molozlarını boşaltması için adres gösterilen alan, Ağaçlı Köyü plajının hemen kenarı.
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Öyle ki denizin kıyısında döküm yapan onlarca kamyon nedeniyle suyun rengi tamamen değişmiş ve kahverengine dönmüş durumda.
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