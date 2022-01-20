İstanbul Etiler'de dehşet! Ağızlıksız köpek iç mimar kadının kulağını kopardı

İstanbul Etiler'de 25 yaşındaki iç mimar Denise Morra, Ali Irmak'ın sahibi olduğu ve Gökhan Beder'in gezintiye çıkardığı Amerikan Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda genç mimarın kulağı koptu. 4 kez yapılan ameliyatlarla kulağı dikilebilen Denise Morra tedavisi sürerken, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.