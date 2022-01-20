İstanbul Etiler'de dehşet! Ağızlıksız köpek iç mimar kadının kulağını kopardı
İSTANBUL'un en lüks semtlerinden Etiler'de İstanbul Etiler'de 25 yaşındaki iç mimar Denise Morra, sokakta, gezintiye çıkarılan Amerikan Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda genç mimarın kulağı koptu. Morra'nın kulağı 4 ameliyatla yerine dikilebildi.
İstanbul Etiler'de 25 yaşındaki iç mimar Denise Morra, Ali Irmak'ın sahibi olduğu ve Gökhan Beder'in gezintiye çıkardığı Amerikan Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda genç mimarın kulağı koptu. 4 kez yapılan ameliyatlarla kulağı dikilebilen Denise Morra tedavisi sürerken, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Olay, Etiler'de 31 Ekim 2019 tarihinde yaşandı. Genç kadın, evine gitmek üzere mahallesinde yürüyordu. Bu sırada aynı mahallede ikamet eden Gökhan Beder, Amerikan Akita cinsi köpeğiyle geziyordu.
İddiaya göre genç kadın evine girmek üzere olduğu sırada, ağızlığı bulunmayan köpek aniden kendisine saldırdı. Dakikalarca saldırıdan kurtulmaya çalışılan Denise Morra, köpek kulağını kopardığı kadını yere savurdu.
Apar topar hastaneye kaldırılan Denise Morra, 4 kez ameliyat masasına yattı. Aylarca süren tedavi sonrası kopan kulak estetik dikişle Morra'nın yüzüne dikildi. Uzuv kaybı yaşayan genç kadın, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.