İstanbul eski günlerine döndü toplu taşıma arttı sahiller oltacılarla doldu
İSTANBUL'da normalleşmenin ilk günü toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Mega kentte yağmura rağmen oltasıyla hasret giderenler de oldu kahvehanede çayını yudumlayan da...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü İstanbul; eski görüntüsüne döndü. Kimi balık tutmak ve yürüyüş yapmak için sahillere akın etti kimi kahvehanelere.. Toplu taşımadaki yaşanan yoğunluğu ise bir vatandaşın 'Birbirimize yapışık gidiyoruz' demesi özetledi. Öte yandan Esenyurt'ta bir minibüsten tam 35 yolcu çıktı. İşte normalleşmenin ilk gününde İstanbul'dan objektiflere yansıyanlar...
35 yolculu minibüse ceza: Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen yolcu minibüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi.
'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi. Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.
Şoförün isyanı: Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.