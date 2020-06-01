İstanbul eski günlerine döndü toplu taşıma arttı sahiller oltacılarla doldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü İstanbul; eski görüntüsüne döndü. Kimi balık tutmak ve yürüyüş yapmak için sahillere akın etti kimi kahvehanelere.. Toplu taşımadaki yaşanan yoğunluğu ise bir vatandaşın 'Birbirimize yapışık gidiyoruz' demesi özetledi. Öte yandan Esenyurt'ta bir minibüsten tam 35 yolcu çıktı. İşte normalleşmenin ilk gününde İstanbul'dan objektiflere yansıyanlar...