İstanbul Esenyurt'taki yolu arsasından geçtiği gerekçesiyle kapattı

Saygıver, amaçlarının haklarını almak olduğunu dile getirerek, bu nedenle yolun bir kısmına ve parka dokunmadıklarını söyledi.

Bu arada, durumu haber alarak olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri, ilçe belediyesiyle Saygıver'i uzlaştırmak için çalışma başlattı.