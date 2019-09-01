İstanbul Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Esenyurt’ta belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallede yaşanan panik anı ise vatandaşın kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Esenyurt’ta duvarlarında oluşan çatlaklardan dolayı iki gün önce boşaltılan binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.
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Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı.
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Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı.
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O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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