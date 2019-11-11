İstanbul Esenyurt'ta boş arazide ceset bulundu
İSTANBUL Esenyurt’ta önceki gün kayıp ilanı verilen bir kişinin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu. Olay yerinde tesadüfen ambulansı görerek duran kayıp adamın yakınları ise ölen şahsın yakınları olduğunu öğrenince büyük şoke yaşadı.
İSTANBUL Esenyurt’ta boş arazide 38 yaşında bir kişiye ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesette birden fazla bıçak darbesine rastlandı.
111
Haramidere Bağlantı yolunun yanındaki boş arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
211
Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
311
Üzerinden kimlik çıkan kişinin 38 yaşındaki İsmail Kurunç'a ait olduğu tespit edildi.
411