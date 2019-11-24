İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa annesinin kucağında kurşun isabet etti

İSTANBUL Esenyurt'ta annesinin kucağında balkondan dışarıya bakan 3 yaşındaki kız çocuğuna, iddiaya göre, düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti. Ameliyata alınan küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL Esenyurt Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak'ta yaşanan olayda; ddiaya göre, 3 yaşındaki küçük kız çocuğu E.B.K, annesinin kucağında balkona çıktı. Bu sırada sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanlar havaya ateş açtı. Nereden geldiği belli olmayan kurşun 3 yaşındaki küçük kız çocuğunun karnına isabet etti.

Ağır yaralanan kız çocuğu Esenyurt'ta bulunan bir özel hastaneye götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk, Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kurşunun kimin silahından çıktığını tespit çalışmaları sürüyor.