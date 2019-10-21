İstanbul Emniyet'inde yeni görevlendirmeler! Onlarca müdürünün yeri değiştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler yapıldı. Onlarca emniyet müdürü değişirken bazı Şube Müdürlüklerine yeni isimler atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmelerle çok sayıda emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen personelin yerine de yeni atamalar yapıldı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmeler

HASAN FEHMİ TALAY - Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HAZIM GÜMÜŞ - Tuzla İlçe Emniyet Müdürü

MEHMET BAŞKÖY - Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ÖZCAN AYBEK – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

MURAT AYDIN - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

İZZET ÖZDEMİR - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

DENİZ ENGİN - İstanbul Havalimanı Şube Müdürü

YILMAZ DEMİREL - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ALİ OSMAN TURHAN – Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

KAMİL YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

MUSTAFA DEMİR - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

EREN ÖZTÜRK - Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

BİROL TAŞKOPARAN - Polisevi Şube Müdürü

EKREM EREN ERMİŞ - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

NİYAZİ İNCİ - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

FERAMUZ ÇETİN - Kartal İlçe Emniyet Müdürü

MÜSLÜM KAHRAMAN - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

UĞUR ÖZDOĞANOĞLU - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

MURAT SEVGİ - Bakım Onarım Şube Müdürü

AYKUT KORKMAZ - Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

ALPASLAN ATASOY - Fatih İlçe Emniyet Müdürü

GÖKHAN KARAASLAN - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü

NADİR KONAK - Dış İlişkiler Şube Müdürü

MURAT BİNGÖL - Adalar İlçe Emniyet Müdürü

MURAT ÇAYKARA - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü

TANER ERTÜRK - Silivri İlçe Emniyet Müdürü

SİNAN ÇAMUROĞLU - Çatalca İlçe Emniyet Müdürü

YENER YAŞAR - Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü

ZAFER BAYBABA - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

HÜSEYİN GÜLEÇ - Beykoz İlçe Emniyet Müdürü

NECMETTİN YÜKSEK - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü

ERCAN ÖZMEN - Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü

ERCAN BİLGİLİ - Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Şube Müdürü

BÜLENT ÇELİK - Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

MURAT YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

OKTAY CİVAN - Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

SEMA ŞAHİN - Muhabere Elektronik Şube Müdür Yardımcısı Vekili

NESLİHAN ŞENTÜRK - Foto Film Şube Müdürü

HASAN DEMİRBAĞ - Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

BELMA ALDEMİR - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

MURAT BAYHAN - Güven Timleri Şube Müdürü

OKTAY ÇELİK - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü

HÜSEYİN SELMAN - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü

VELİ ŞENGÜL - Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü

YALÇIN ERDEM - Turizm Şube Müdürü

RABİA ALTUN - Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ - Çevik Kuvvet Şube Müdürü

MEHMET YAŞAR ZEHİR - Deniz Limanı Şube Müdürü

BURAK BODUR - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü

İBRAHİM KOÇ - Kağıthane İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

AYHAN ELMALI - Güngören İlçe Emniyet Müdürü

HÜSEYİN GÜNGÖR - Ulaştırma Şube Müdürü

CANSAL KANLIKAYA - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

DENİZ HALICI ÇELİK - Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü

MURAT ÖZBEK - Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

TURAN ÇELİK - Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü

ÖZGÜR KARLITEPE - Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

ENGİN KESKİN - Ataşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ŞENOL YILMAZ - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

SELMA GENÇKAYA - Koruma Şube Müdürü

ŞEKİP AKIN - Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü

ÖMER ERHAN KONANÇ - Sosyal Hizmetler Şube Müdürü

UĞUR KURAK - Ümraniye İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HAKAN ERİŞMİŞ - Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ÖZAY KAYHAN - Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü

ÖMER ÜNVER - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

MUHAMMET HANİFİ ZENGİN - Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürü

ABDULLAH ASLAN - Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili

ÇAĞATAY ŞENOL - Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

SERKAN DURAN - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

UĞUR KAAN İBRİK - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ÖMER FARUK GÜNAY - Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ALİ KESİKOĞLU - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ALPER ERDEM - Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

LÜTFÜ DOĞAN - Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı

YÜKSEL BAYSAL - Bağcılar İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HÜLYA YAPRAKLI - Beykoz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

MUHAMMET AHMET KATİPOĞLU - Spor Güvenliği Şube Müdür Yardımcısı