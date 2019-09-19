İstanbul E-5 karayolu magandalar dehşet yaşattı trafikte ateş açtılar

Karayolunda tabancalarla ateş açtılar

Bunlarla da yetinmeyen magandalardan biri, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafik birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu.