İstanbul depreminde Avcılar'da cami minaresi yıkıldı

Okullar tatil edildi: İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da boşaltıldı. Sonrasında kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Birçok işyerinde de çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç trafiği var.