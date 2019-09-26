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İstanbul depreminde Avcılar'da cami minaresi yıkıldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. 

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Vatandaşlar sokağa döküldü: Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. AFAD, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

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Okullar tatil edildi: İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Kentteki bazı okulların da  boşaltıldı. Sonrasında kent genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Birçok işyerinde de çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç trafiği var. 

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Caminin minaresi yıkıldı: Bazı binalar depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.

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