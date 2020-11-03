İstanbul depreminde 48 bin bina ağır hasar alacak! İBB’nin son deprem raporu
İZMİR’de büyün Türkiye'yi sarsan deprem sonrası gözler yeniden olası İstanbul depremine çevirdi. İBB’nin yaptığı son çalışmalara göre İstanbul’da olası bir depremde 48 bin bina ağır hasar alacak. İşte dikkatle okunması gereken bilgiler...
TÜBİTAK MAM, Kandilli Rasathanesi ve İBB uzmanlarının hazırladıkları çalışmalara göre; İstanbul'da, Marmara Denizi'nde 30 yıl içinde, 7 ve üstü bir deprem olma olasılığı yüzde 65…
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'Deprem Seferberlik Planı'nı açıklamıştı. İmamoğlu, İstanbul'da hasar alacağı tahmin edilen 20 bin binaya bir yıl içinde noktasal müdahale yapılacağını, 2 yıl içinde güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağını duyurmuştu.
Risk Analiz Çalışması
Bu kapsamda geçtiğimiz temmuz ayında İBB, “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”ni başlattı. Avcılar ve Silivri'de başlayan hızlı tarama yöntemleri tüm İstanbul'da risk sıralamasına göre devam edecek. İstanbul'da toplam 1 milyon 166 bin bina bulunuyor.
44 milyar kaynak gerekiyor
Binaların 255 bini 1980 öncesinde, 533 bini 1990-2000, 376 bini de 2000-2019 yılları arasında inşa edildi. İBB'nin hedefi 1 yıl içinde 20 bin bağımsız birim, 5 yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu nitelikteki bağımsız birimleri afetlere karşı güçlendirmek.