İstanbul depremi hakkında flaş açıklama astrolog Sezen Tatlı 3-4 Ekim'e dikkat dedi

"99 yılı gibi bir deprem beklemiyorum"

"Ülke olarak 1999 yılının Ağustos ayında yaşanan deprem felaketi bizlere zorlu sınav yaşattı. Böyle bir depremin tekrar yaşanmamasını ümit ediyorum."

"Deprem olasılığını ve ülkemizi tekrar felakete götürebilecek bir durum var mı diye değerlendirdiğimde, özellikle 99 yılında yaşanan büyük deprem felaketi kadar büyük bir deprem beklemiyorum."