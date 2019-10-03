İstanbul depremi hakkında flaş açıklama astrolog Sezen Tatlı 3-4 Ekim'e dikkat dedi
Astroloji uzmanı Sezen Tatlı, deprem hakkında yaptığı bir açıklamada 3-4 Ekim'e dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Tatlı, 1 Kasım'ı göstererek o gün de sarsıntıların olabileceğini söyledi.
Geçtiğimiz gerçekleşen İstanbul depremi, büyük bir depremin habercisi mi değil mi tartışılırken, farklı ağızlardan ilginç yorumlar geliyor. Ünlü astrolog Sezen Tatlı da, yaptığı bir açıklamayla çok konuşulanlar listesine girdi. Tatlı, birkaç tarih verdi ancak 1999 depremi gibi şiddetli bir deprem beklemediğini söyledi.
Son günlerin gündem konusu olan deprem hakkında konuşan Astrolog Sezen Tatlı medyafaresi.com'a şu açıklamalarda bulundu:
- "Son dönemlerde ard arda yaşanan sarsıntılar hepimize deprem korkusunu tekrarlattı. Deprem konusunda bizleri neler beklediğini değerlendirdim."
"99 yılı gibi bir deprem beklemiyorum"
"Ülke olarak 1999 yılının Ağustos ayında yaşanan deprem felaketi bizlere zorlu sınav yaşattı. Böyle bir depremin tekrar yaşanmamasını ümit ediyorum."
"Deprem olasılığını ve ülkemizi tekrar felakete götürebilecek bir durum var mı diye değerlendirdiğimde, özellikle 99 yılında yaşanan büyük deprem felaketi kadar büyük bir deprem beklemiyorum."
3-4 Ekim ve 1 Kasım'a dikkat
"Fakat çok büyük bir deprem olmasada, 3-4 Ekim'e kadar sarsıntılar meydana gelebilir. Ayrıca 1 Kasım gününe dikkat etmemiz gerektiğini ve o gün sarsıntıların olabileceğini söylemek istiyorum. Bu süreçleri atlatırsak, deprem kaygısından kurtulabileceğimizi öngörmekteyim.