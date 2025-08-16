İstanbul dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı geldi! İşte en yüksek sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.