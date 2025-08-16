İstanbul dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı geldi! İşte en yüksek sıcaklıklar...
Marmara Bölgesinde az bulutlu, güneşli bir hava hakim. İstanbul dolaylarında kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Gündüz sıcaklıkları bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında Türkiye genelinde hava durumunun genellikle az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, vatandaşların özellikle sağanak beklenen bölgelerde tedbirli olmaları öneriliyor.
Cumartesi günü Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.