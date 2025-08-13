İstanbul da listede meteoroloji 11 il için sarı kod geçti fırtına var

Meteoroloji tahminlerine göre çarşamba günü Karadeniz kıyısında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde ise İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkisini gösterecek. Peki, 13 Ağustos’ta İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu tahminleri ve meteorolojik uyarılar…