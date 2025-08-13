İstanbul da listede meteoroloji 11 il için sarı kod geçti fırtına var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika hava durumu değerlendirmeleri yayımlandı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmeye devam ettiği bugünlerde, İstanbul’a yağmur yağıp yağmayacağı merak konusu oldu.
Meteoroloji tahminlerine göre çarşamba günü Karadeniz kıyısında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde ise İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkisini gösterecek. Peki, 13 Ağustos’ta İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu tahminleri ve meteorolojik uyarılar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün (Çarşamba) ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde, özellikle yüksek rakımlarda ve Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.
İstanbul ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendiriyor.
İşte il il beklenen hava durumu...