İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği
İSTANBUL Tuzla'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor. Polis ekipleri belgeleri olanların şehirden çıkışına izin verirken, belgesi olmayanlar ise geri gönderildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.
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D-100 Tuzla mevkisindeki polis kontrol merkezinde yoğunluk yaşandı, araç kuyruğu oluştu.
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Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu belirtildi.
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İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderildi.
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