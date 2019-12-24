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İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi! Biri ağır çok sayıda yaralı var

İSTANBUL Çekmeköy'de İETT'nin otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

İstanbul'da Şile yolunda Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu. Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.

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