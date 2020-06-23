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İstanbul Çatalca'da bir sürücü aracıyla hortumun içinden geçti

İSTANBUL Çatalca'da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar, sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Çatalca'da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi.

Görüntülerde hortumu gören sürücü, "Eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.

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