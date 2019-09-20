İstanbul Büyükşehir'de işe alımlar! Korkmaz Karaca'nın verdiği CHP belgesi olay

İSTANBUL Büyükşehir Belediye'nde işe alınacak olanların CV'lerini öncelikle CHP il başkanlığının değerlendirdiği söyleniyor. Ortaya çıkan belge şaşırttı.

İşten çıkarmalarla gündeme gelen İBB bu kez de işe alımlarda 'liyakat' yerine 'partizanlık' ithamlarına maruz kalıyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, CHP İstanbul il başkanlığının ilçe teşkilatlarına yönelik yayınladığı bir yazışmayı ifşa etti.

Yazışmada, CHP ilçe teşkilatlarına yapılan iş başvurularının İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi, ilçe başkanlıklarının referans olacağı kişilerin CV dosyalarının ise CHP İstanbul il merkezine iletilmesi isteniyor.

İşte o yazışma:

Korkmaz Karaca : Hani partizanlık olmayacaktı



Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca belgeyi twitter hesabından yayınlayıp Ekrem İmamoğlu'na şu soruyu yöneltti:



-İşe alımlarda ,partizanlık yapmayacağını taahhüt eden Ekrem Bey. Bu yayınladığım belgeye verecek bir cevabınız varmı ? CHP İL Örgütüne neden başvuru yapılıyor ve partiden referans isteniyor? Referans CV’ler neden İL Örgütünde toplanıyor ? Bir cevabınız varmı? @ekrem_imamoglu