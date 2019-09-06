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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacak mı? Süleyman Soylu pazar günü açıklayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı?" sorusuna, "Onu Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti.

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini değerlendiren Soylu, ''Başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayrimedenilikle suçlayan, en ufak meselede elindeki kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanlara sormak lazım. Biz hepimiz öleceğiz ama tarih mücadeleyi kaydedecek. Bu işe duyarsızlık gösterenler var. Bu insanlara üzülerek bakıyorum, işe duyarsızlık gösterenlere üzülerek bakıyorum.

''Kamu zararı varsa biz buna bakarız''
Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, israf gerekçesi ile Yenikapı'da sergilediği araçlara ilişkin, "Kamu zararı oluşmuşsa buna bakarız. Eğer hizmetteki araçları çekiyorsa, bu da başka bir ihmaldir" dedi.

''Türkiye'yi ayağa kaldırılanlar bugün sessiz''
Soylu, Diyarbakır'da eylem yapan ailelerle ilgili ise, "Başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıranlar bugün sessiz. Tarih bugün sesiz kalanları yargılayacak" ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM

Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyum atanacak mı?" sorusuna, "Onu Pazar sabahı açıklayacağım" yanıtını verdi.

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