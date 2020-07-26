İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı fabrikada toz ve koku eylemi
ÜMRANİYE'de toplanan bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı asfalt fabrikasına tepki gösterdi. Fabrikaya girişleri kapatıp toz ve koku yayıldığı gerekçesiyle toplanan çevre sakinleri 'Çocuklarımız hasta oluyor' diyerek duruma isyan etti.
Hekimbaşı Mahallesi'nde oturan çevre sakinleri, İBB'ye bağlı İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT)'nin fabrikasından toz ve kötü koku geldiğini pencerelerini açamadıklarını, sokağa çıkamadıklarını belirterek, fabrika girişini çöp konteynerleriyle kapatarak araç ve kamyonların geçişine izin vermedi.
Fabrikadan çıkan toz nedeniyle çocuklarının hasta olduğunu, nefes alamaz hale geldiklerini, ev ve araçlarının tozdan görünmez durumda olduğunu söyleyen çevre sakinleri sorunun çözümünü istedi.
"Çocuklarımız hasta oluyor"
Fabrika arkasında evininin olduğunu söyleyen Hatice Sezer, "Bu güne kadar müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Felaket derecede toz, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Camları yıkıyoruz, 1 saat geçmeden yine aynı toza bulanıyor. Bu sıcakta ne yapabiliriz ki, koronavirüs var bir yere gidemiyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor. Astım, bronşit... Burası büyükşehir belediyesine bağlı asfalt fabrikası " diye konuştu.
Astım hastası olduğunu söyleyen İbrahim Öztürk de şöyle konuştu:
"Yıllardır bu sorun devam ediyor. Büyükşehir’e gittik, gitmediğimiz bir yer kalmadı. Ama sorunumuzu kimse bir çözüm bulmadı. Ayağımız parkelere yapışıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Kötü koku ve toz öksürtüyor. Bu bizim yıllardır kabusumuz oldu" diye konuştu.