İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı fabrikada toz ve koku eylemi

Astım hastası olduğunu söyleyen İbrahim Öztürk de şöyle konuştu:

"Yıllardır bu sorun devam ediyor. Büyükşehir’e gittik, gitmediğimiz bir yer kalmadı. Ama sorunumuzu kimse bir çözüm bulmadı. Ayağımız parkelere yapışıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Kötü koku ve toz öksürtüyor. Bu bizim yıllardır kabusumuz oldu" diye konuştu.