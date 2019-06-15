İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “makam aracı” iddialarına cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçümü ve 16 milyona yakın nüfusa sahip dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir.