İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 vakıfla protokolleri iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA'nın da bulunduğu vakıflarla yapılan protokollerin feshedildiği belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirliklerinin, kamuoyunda tartışma konusu olduğu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatıldığı" hatırlatıldı.

İncelemenin devam ettiği belirtilirken, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir" denildi.

Bu vakıflar için bu zamana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığının belirlendiği, vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapıldığı, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56.5 milyon lira yük getirdiği kaydedildi.

Ensar Vakfı; pek çok yönüyle Türkiye’de belki de en çok gündeme gelen derneklerden birisidir.

Ensar Vakfı hakkında Kurulduğu günden 2012-2015 yıllarına kadar yaptığı faaliyetlerle, dini temelli olmak üzere eğitimleri, kültürel faaliyetleri ve hayır işleriyle bilinse de Ensar Vakfı’nın kamuoyunda çok daha fazla bilinmesini sağlayan olay; 2012-2015 yılları arasında Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’ne ait olan evlerde 9-10 yaşlarındaki çocukların cinsel istismara maruz kaldığına dair çirkin olaylar olmuştur. Fakat; Ensar Vakfı’nda görev yapan sadece bir öğretmen sebebiyle gerçekleşen bu olaydan ayrı olarak Ensar Vakfı; köklü bir kuruluş hikayesine ve sivil toplum geçmişine sahiptir.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı 1985 yılında kurulmuştur.

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı hakkında 1985 yılında, Hüdâyî’nin vakıf misyonunu benimseyen ve onu yeniden canlandırmayı hedefleyen bir grup gönül adamının, bir araya gelerek kurmaya niyet ettikleri Azîz Mahmud Hüdayi Vakfı da bir nevi “Hüdâyî Vakıf Çınarı”nın taze bir dal olarak gün yüzüne çıkışıdır. Bu çıkış resmi olarak, 4 Ocak 1986 tarih ve 18978 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan mahkeme kararıyla tescil edilmiştir.

1996 yılında İstanbul’daki bir yurduyla hizmet vermeye başlayan TÜRGEV, tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten, girişimci gençler yetiştirmeyi kendine düstur edinmiştir.

TÜRGEV hakkında TÜRGEV, 1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bugün ki T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulmuştur. O tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece İstanbul’da hizmet veren TÜRGEV 2012 yılının Ağustos ayında hizmet alanını Türkiye çapına yaymayı hedeflemiş ve ismini Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirmiştir.

Dar'ul Fünun İlahiyat Vakfı 2016 yılında kurulmuştur.

Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı hakkında İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı kuruluş gayesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin fiziki ve teknolojik yapılarını geliştirmek, korumak ve yaşatmak; Öğrencilerin eğitim ve öğretimine her türlü katkıda bulunmak, bilginin geliştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak, öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını ve akademik gelişimlerini desteklemektir.

TÜGVA yeni nesil gencin enerjisi, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, deneyimini paylaşan ve yaşatan anlayışa sahip vakıfçılık modeli diye tanımlıyordu kendisini.