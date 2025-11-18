İstanbul mumları hazırlasın! 18 Kasım 2025 BEDAŞ elektrik kesinti programı

İstanbul'da bugün onlarca semtin gün boyu elektrik kesintisine uğrayacağı ve karanlığa gömüleceği öğrenildi. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre birçok semtte planlı bakım çalışmasının yanı sıra arıza giderme işlemleri de yapılacak. Özellikle Avrupa yakasında etkili olacak kesintilerin bölge bölge farklı saatlerde sona ermesi ve halkın elektriğe ulaşabilmesi bekleniyor. Bazı bölgelerdeki kesintiler ise akşam saatlerine kadar devam edecek, gün boyu o bölgelere elektrik verilemeyecek. Hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik olmayacak? 18 Kasım 2025 BEDAŞ kesinti programı...