İstanbul mumları hazırlasın! 18 Kasım 2025 BEDAŞ elektrik kesinti programı
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bugün onlarca semti kapsayacak ve bazı semtlerde gün boyu sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da bugün hayatı sekteye uğratacak bu elektrik kesintilerinin, arızaların giderilmesi ve bakım çalışmaları amacıyla planlı olarak gerçekleştirileceği biliniyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Kesintiler ne zaman sona erecek?
İstanbul'da bugün onlarca semtin gün boyu elektrik kesintisine uğrayacağı ve karanlığa gömüleceği öğrenildi. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre birçok semtte planlı bakım çalışmasının yanı sıra arıza giderme işlemleri de yapılacak. Özellikle Avrupa yakasında etkili olacak kesintilerin bölge bölge farklı saatlerde sona ermesi ve halkın elektriğe ulaşabilmesi bekleniyor. Bazı bölgelerdeki kesintiler ise akşam saatlerine kadar devam edecek, gün boyu o bölgelere elektrik verilemeyecek. Hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik olmayacak? 18 Kasım 2025 BEDAŞ kesinti programı...
18 KASIM TARİHİNDE ELEKTRİK KESİNİTSİ YAŞANACAK MAHALLELER:
SAAT 08:00-15:00
Bakırköy: Cevizlik mahallesi, İstanbul sokak, Kartaltepe Mahallesi Barabaros, Boztepe, K.Bağlar mevkii, Karacaoğlan, Piyalepaşa, Terakki, Ulubatlı sokak. Yeni Mahalle mahallesi, 10 Temmuz sokak, Yeşilköy mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı sokak.
SAAT: 09:00-17:00
Bahçelievler: Siyavuşpaşa mahallesi, Adnan Kahveci, Ali Fuatpaşa, Aynur, Barbaros 3., Cem Sultan, Fetih, Sultan Selim, Zümrüt, Çilek sokakları. Şirinevler Mahallesi, Fetih sokak ve civarı.
Kocasinan merkez mahallesi, Akbayrak, Eski Edirne yolu, Garip, Gazi, Gökırmak, Hatice, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Oktay, Polay 1, Sakıp Sabancı, Site 1, Taylan, Çuhadar, Şirin 3 sokak ve civarı.
Bahçelievler mahallesi, Adnan Kahveci sokak ve civarları.
Şirinevler mahallesi, Acı Badem, Dereboyu, Evren, Göktepe 1, Kansu, Kazım Karabekir, Kazım Karabekir 3, Kazım Karabekir 4, Mahmutbey 2, Mahmutbey 3, Mahmutbey 4, Mahmutbey 5, Mahmutbey 6, Mahmutbey 7, Oktay 1, Yeşilbağ, Yeşilyurt, Çimentepe sokak ve civarı.