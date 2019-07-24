İstanbul Boğazı'nı görenler şaşkına döndü!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Boğazı'nı görenler şaşkına döndü!

İSTANBUL'da, etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki renk değişimi havadan da görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nı görenler şaşkına döndü! - Sayfa 1

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış devam ediyor. 

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İstanbul Boğazı'nı görenler şaşkına döndü! - Sayfa 2

Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. 

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İstanbul Boğazı'nı görenler şaşkına döndü! - Sayfa 3

Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi. 

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İstanbul Boğazı'nı görenler şaşkına döndü! - Sayfa 4

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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