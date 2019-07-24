İstanbul Boğazı'nı görenler şaşkına döndü!
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL'da, etkili olan yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Kıyı kesimindeki renk değişimi havadan da görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış devam ediyor.
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Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı.
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Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi.
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İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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