İstanbul Boğazı'ndan tarihi geçiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde donanmayı selamlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümünde 100 gemi ile İstanbul'dan geçecek Donanma'yı, son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in köşkünde selamlıyor. Canlı yayında izleyin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri’ne katılıyor. Önce Türk Yıldızları gösteri yaptı, şimdi de Türk Donanması 100 gemi ile İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü önünde donanmayı selamlıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenleniyor. SOLOTÜRK gösteri uçakları İstanbul Boğazı semalarında nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Resmi geçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltıların da görev alacağını ifade eden Fırat, tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacağını kaydetti.

TAKIM LİDERİNDEN TÜYLERİ DİKENİ DİKEN EDEN KONUŞMA

Türk Yıldızları'nın Cumhuriyeti'n 100. yılına özel İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni topladı. Pilotların takım lideri konuşma yaparak cumhuriyeti kutladı. 100. yıla özel geçit töreni Türk yıldızları İstanbul semalarında, gemilerimiz Boğazda Takım lideri pilot, yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak olan sizlersiniz sözünü ithafen bayrağımızı ait olduğu yere işlemeye her arenada dalgalandırmaya ve cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.

Neden Vahdettin Köşkü?

Şehzadeliği sırasında kullandığı için son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in adını taşıyan köşkü 2014 yılından beri İstanbul'da çalışma ofisi olarak kullanan Erdoğan, 100. yıl kutlamalarını da burada kabul ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, son yıllarını İstanbul Boğazı kenarındaki Dolmabahçe Sarayı'nda geçirmiş, 10 Kasım 1938'de, 57 yaşındayken burada hayata gözlerini yummuştu.