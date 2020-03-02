İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
Akdeniz'e giden Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı arka bölümünde ise ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.
Rus Donanmasına bağlı savaş gemisi olan 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
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Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.
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Geminin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi yakın takipte bulunarak savaş gemisine eşlik etti.
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misine eşlik etti. Geminin ön bölümünde bir askerin sipere yattığı görüldü.
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