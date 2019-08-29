İstanbul boğazından dev petrol arama platformu böyle geçti Herkese telefona sarıldı

İstanbul Boğazı'ndan büyük gemilerin geçişine hep şahit oluruz. Ancak bu sefer ki çok daha büyük bir cinsten. Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki ’Scarabeo 9’ adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı. Boğaz'dan geçişi sırasında ilk bakışta bu devasa varlığı görünce şaşıran insanlar gerçekte ne olduğunu öğrenince on anların tadını çıkardı.