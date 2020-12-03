İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü! Gırgırlar kıyıda balık katliamı yapıyor
İSTANBUL Boğazı'nda çekilen görüntü çevrecileri isyan ettirdi. Sarıyer'de Boğaz'ı neredeyse kapatacak şekilde ağ atan onlarca balıkçı gırgırının görüntüsü korkuttu. Boğaz'da kaçak trol avcılığı yapan tekne bile bulundu.
İstanbul Boğazı’ndaki manzara korkutuyor. Balıkçı gırgırları Boğaz'ın Sarıyer bölgesinde kıyıya 30 metre kadar yakında ağ atıp balık avlamaya başladı. Çevre haberleriyle tanınan Güven İslamoğlu, “İstanbul boğazı Sarıyer. Bu yasal mı? Neredeyse boğazı kapayacaklar” diyerek büyük balıkçı gemilerinin kıyıda avlanmasını eleştirdi. Paylaştığı fotoğraflar da "bu kadarına pes" dedirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bölgede balıkçı teknelerini denetledi.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde balıkçılar kıyıya yakın yerde birbirlerine bitişik vaziyette balık avı yapmaya başladı. Bazı balıkçı gırgırlarının kıyıya sadece 30 metrelik mesafede ağ atması tepki çekiyor? Peki İstabul Boğazı'nda kıyıya bu kadar yakın büyük gırgırlarla balık avlamak serbest mi?
Burası Sarıyer! Bu yasal mı?
Ünlü televizyoncu Güven İslamoğlu, “İstanbul Boğazı Sarıyer. Bu yasal mı? Neredeyse boğazı kapayacaklar” diyerek o anın fotoğraflarını paylaştı. İslamoğlu, "Kırmızı tekne kıyıya 30 m uzaklıkta" bilgisini verdi ve "Bu tekneleri bazılarının yasal sınırda olması mümkün değil" dedi.
Yasalmış ama ürkütücü!
Güven İslamoğlu daha sonra yetkililerden gelen cevabı paylaştı. Marmara ve Ege'de gırgırlarla avlanmak için derinliğin 24 metre olması şartı bulunduğunu, Karadeniz'de ise bu sınırın 18 metre olduğunu duyuran İslamoğlu şöyle devam etti: "Konuştuğum bilim insanları bu görüntüyü tasvip etmediklerini, boğazın sadece küçük balıkçıya açık olması gerektiğini, bu manzaranın ürkütücü olduğunu söylediler."