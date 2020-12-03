İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü! Gırgırlar kıyıda balık katliamı yapıyor

Yasalmış ama ürkütücü!

Güven İslamoğlu daha sonra yetkililerden gelen cevabı paylaştı. Marmara ve Ege'de gırgırlarla avlanmak için derinliğin 24 metre olması şartı bulunduğunu, Karadeniz'de ise bu sınırın 18 metre olduğunu duyuran İslamoğlu şöyle devam etti: "Konuştuğum bilim insanları bu görüntüyü tasvip etmediklerini, boğazın sadece küçük balıkçıya açık olması gerektiğini, bu manzaranın ürkütücü olduğunu söylediler."