İstanbul Boğazı'nda takım elbiseli yüzücüler herkesi şaşırttı! Sebebi ise bakın ne

Üç sene önce başlattık: İstanbul Boğazı'na saygılarını göstermek ve teşekkürlerini sunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten takım kaptanı Ali Akgül, "İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen bir profesyonel bir ekibiz. Mayıs ayından kasım ayına kadar düzenli olarak Boğaz'da yüzüyoruz. Boğaz bize her yıl ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğine karşılık olarak arkadaşlarla toplandık bugün takım elbiseyle yüzeceğiz. Biraz zor olacak bizim için ama çoğunlukla Boğaz'ın akıntısıyla yüzüyoruz. Bunu üç sene önce başlattık. Boğaza karşı saygımızı, sevgimizi göstermek için her sene yılda bir kez yapıyoruz" dedi.