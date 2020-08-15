İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen “dansözlü” yat partisi
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor.İstanbul'da maske ve mesafe kuralını hiçe sayan onlarca kişi bir yatta düzenlenen dansözlü partide böyle görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.
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1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.
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Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.
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Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske ne de mesafe kuralını tanımıyor.
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